Sanremo: Irama in gara con video, ok da case discografiche Accettata la proposta di Amadeus

SANREMO, 03 MAR – Via libera da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento e permettere a Irama, costretto alla quarantena per casi di covid nel suo staff, di rimanere in gara con il video delle performance alle prove.

(ANSA)