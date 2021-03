Parte da Umbria rassegna “Anas all’ascolto dei territori” Dedicata a ruolo infrastrutture in valorizzazione realtà locali

PERUGIA, Parte dall’Umbria la rassegna di incontri online “Anas all’ascolto dei territori”, per approfondire il ruolo delle infrastrutture nella valorizzazione e nello sviluppo delle realtà locali insieme ai principali attori del mondo delle istituzioni, delle imprese e della ricerca.

L’appuntamento è giovedì 4 marzo alle 16.30 con il webinar “La sostenibilità si fa strada in Umbria”, per presentare e avviare un confronto sulle politiche di sostenibilità economica, sociale e ambientale attuate da Anas in Umbria: dalla manutenzione alla valorizzazione degli itinerari turistici, dalla gestione delle emergenze alle nuove tecnologie.

Interverranno Claudio Arcovito, responsabile sostenibilità e politiche sociali di Anas, Lamberto Nicola Nibbi, responsabile Anas Umbria, Stefano Ciurnelli, ingegnere esperto di infrastrutture e trasporti.

Alla tavola rotonda partecipano Enrico Melasecche, assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità urbana, Luca Proietti, direttore generale Arpa Umbria, Margherita Scoccia, assessore all’Urbanistica, edilizia privata e arredo urbano del Comune di Perugia e Maurizio Mariotti, consigliere delegato alle infrastrutture di Confindustria Umbria.

L’evento, a partecipazione libera e gratuita, sarà trasmesso in diretta sul sito dell’ANSA https://www.ansa.it/umbria e sul canale Youtube di Anas.

(ANSA)