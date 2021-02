Covid: ordinanza Bardi, dad per tutti fino al 5 marzo Il governatore, “situazione decisamente sotto controllo”

POTENZA, 27 FEB – Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato in serata l’ordinanza con cui dispone la didattica a distanza al cento per cento, dal primo al 5 marzo, anche per le scuole elementari e le prime medie.

Dal primo marzo la Basilicata sarà in zona rossa: la scadenza dell’ordinanza fissata al 5 marzo va messo in riferimento all’entrata in vigore dal giorno successivo del nuovo Dpcm sull’emergenza coronavirus.

Attraverso l’ufficio stampa della Giunta lucana, il governatore ha evidenziato che “la situazione in Basilicata è decisamente sotto controllo. Infatti resta la regione d’Italia con la più bassa percentuale di occupazione di posti letto per covid: ciò vuol dire che si intercettano tutti i sintomatici in tempo tanto da riuscire a curarli in tempo a domicilio.

Quindi il tracciamento e gli screening con tamponi hanno funzionato ancora di più proprio nel momento di maggior contagio con l’Rt a 1,51”.

