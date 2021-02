FORESTAZIONE: PUBBLICATO PRIMO “REPORT” TAGLIO BOSCHI 2019 E 2020

Il primo “report” sull’attività di taglio boschi per le annualità 2019 e 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata

Lo rende noto l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli.

“Si tratta – dichiara Fanelli – di un documento molto importante frutto delle profonde modifiche normative ed organizzative introdotte dalla D.G.R. n. 678 del 30.09.2019 e D.P.G.R. n. 231 del 01.10.2019 in materia di rilascio delle autorizzazioni al taglio boschi, fortemente volute dal Dipartimento.

L’enorme impegno profuso dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, con le sue articolazioni territoriali periferiche, nonostante le limitazioni derivanti dalle misure di contenimento per l’emergenza COVID-19, che hanno imposto anche la sospensione totale dei sopralluoghi in campo, – sottolinea Fanelli – ha consentito di evadere oltre 4.000 richieste pervenute nel periodo considerato”.

Le nuove procedure, che hanno introdotto i nuovi istituti della “Comunicazione Semplice” e dell’Istanza con Relazione Semplificata”, hanno snellito significativamente l’iter garantendo una risposta certa all’esigenza di approvvigionamento della legna per “autoconsumo”, pratica molto sentita in gran parte del territorio regionale.

La verifica amministrativa di tutte le istanze pervenute ha consentito di evadere nel pieno rispetto della tempistica prevista tutte quelle trasmesse avvalendosi delle nuove modalità amministrative e di contrarre significativamente i termini del procedimento per le “istanze con rilascio di autorizzazione” e con “progetto di taglio”, per le quali è sempre prevista una verifica in campo.

“Al fine di efficientare ulteriormente il sistema di gestione del taglio boschi, con l’obiettivo di ottimizzare la disponibilità di risorse umane dedicate, ridurre ulteriormente i tempi del procedimento, oltre che per rendere più trasparente l’attività amministrativa, – conclude Fanelli – si sta lavorando alla definizione di una piattaforma dedicata”.

Per i relativi dettagli si rimanda al documento pubblicato:

https://regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3072618.pdf