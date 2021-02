Ciò che è raro per noi è unico, il 28 febbraio convegno di ETS Marisol Lavanga e CSI Potenza

Domenica 28 febbraio 2021 con inizio alle ore 10.00 fino alle ore 12.00 presso la sala riunioni della Cooperativa Venere, nel Parco Baden Powell in via Angilla Vecchia (Potenza) è in programma il convegno organizzato da ETS Marisol Lavanga e iCSI Potenza in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare.

Due anni di attività per favorire anche l’inclusione dei disabili nel territorio, nello sport e in quelle che saranno le prossime iniziative della imminente costituzione della Fondazione “Marisol Lavanga” prevista per il 16 giugno 2021.

Lo stesso titolo del convegno: “cio’ che è raro per noi è unico” vuole comunicare anche alle Istituzioni, la presa di coscienza delle persone disabili per affermare i loro diritti molto spesso ignorati.

Molte le sollecitazioni più volte espresse dall’Associazione nei vari incontri che hanno riguardato l’applicazione delle leggi e i provvedimenti esistenti, anche a livello Regionale e nei nuovi ambiti territoriali che ancora non sono usufruibili.

Modera il giornalista Nino Cutro.

Intervengono:

Giulia Motola, Responsabile Centro Di Coordinamento Malattie Rare Regione Basilicata;

Vincenzo Giuliano, Garante Infanzia Regione Basilicata;

Vito Cilla, Pediatra Referente Malattie Rare Matera;

Francesco Nicola Riviello, Genetista Bari;

Luigi Bradascio, Associazione Amici Del Cuore Matera;

Domenico Lavanga, Presidente Ets Marisol Lavanga;

Andrea Schiavone, Presidente Csi Potenza;

Valeria Veltro, Presidente Associazione Smac.

Conclude Alba Montagnuolo.

Sarà possibile seguire il convegno tramite la piattaforma Google Meet accedendo con il seguente link:

meet.google.com/bmf-zbhe-sbz

Il convegno verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’ETS Marisol Lavanga