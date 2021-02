Truffe e frodi on line, il 26 febbraio webinar di Federconsumatori

Venerdì 26 febbraio 2021 alle 16 è in programma il webinar di Federconsumatori su truffe e frodi online.

Continua l’azione di divulgazione della Federconsumatori Basilicata sui temi dell’educazione finanziaria, le assicurazioni e il credito, nell’ambito del progetto Mise 8 “I diritti dei consumatori nell’area della digitalizzazione”.

In un webinar si affronterà il tema scottante delle truffe e delle frodi on line, divenute sempre più ricorrenti con la diffusione dei servizi e dei pagamenti elettronici.

A parlarne saranno gli avvocati Graziella Romaniello e Michele Gesualdi della Federconsumatori Potenza che passeranno in rassegna le tipologie di truffe più frequenti che si incontrano on line e daranno i consigli su come difendersi.

L’appuntamento è quindi on line sulla piattaforma Jitsi seguendo questo link: https://meet.jit.si/truffefrodionline.