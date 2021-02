Tragico incidente sulla strada statale 95 Tito-Brienza

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, intorno alle 15.50 circa, sono intervenuti sulla Strada statale 95 Tito-Brienza al Km 8+800 per incidente stradale.

Tre autovetture coinvolte, una Fiat Seicento, una Fiat Panda ed una Opel Corsa

L’occupante della Fiat Seicento, il settantaduenne Luigi Rago, ex sindaco di Grumento Nova per due legislature negli anni ’80 e dirigente della Regione Basilicata negli anni ’90, è deceduto, mentre il conducente della Fiat Panda è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale San Carlo di Potenza, illeso il conducente dell’Opel Corsa.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada.

Intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale e 118.