Giordano Cestari il cantautore “OUTSIDER”

Ritorna in tutte le radio italiane con “OUTSIDER” il nuovo singolo estratto da “Chaturanga” (etichetta Trekneblek Solution), il secondo album dell’artista modenese dopo “Un Posto”.

-“OUTSIDER” è stata scritta di getto sul tavolino di un bar, non immaginavo certo che sarebbe diventata una canzone con un suo video – dice Giordano – cercavo qualcosa di forte e immediato, una sorta di grido vedendo tra i tavoli tutti quanti chini ognuno sul suo smartphone come dissociati dalla realtà, se poi pensi a cosa stava per arrivare da lì a pochi mesi, avremmo rimpianto proprio la possibilità di quel contatto umano che stavamo trascurando-

Il videoclip di OUTSIDER, girato sul tetto di un cinema nel periodo pre-Covid, vede la regia di James Kye e la partecipazione della Compagnia delle MoRe di Modena che con la sua coreografia e recitazione ha impreziosito il video musicale.

L’album “Chaturanga”, prodotto da Giordano Cestari insieme ad Andrea Cerè, è in parte remixato da Alex Bagnoli.

E’ un album indie ricco di contenuti che ci accompagnerà nei prossimi mesi con altre canzoni inedite in fase di lavorazione tra le quali “NON ME NE VERGOGNO” brano sociale autobiografico dell’artista e “LE MANI LE PAROLE” che tratta il delicato argomento della violenza sulle donne. Un cambio di rotta quindi per questo artista che sfugge alle classificazioni.

OUTSIDER, già disponibile sui digital store, suona, musicalmente parlando, come un ponte tra il cantautorato classico italiano e le ultime influenze trap di moda ora.

Giordano ha collaborato, tra gli altri, con “BRANDO” (produttore dei Modà), “MAX” (Binario), ed ha aperto LIVE di “TUCK&PATTY”, “JAMES TAYLOR QUARTET” e “MAURIZIO VANDELLI” (Equipe84) ed ha scritto brani per diversi artisti emergenti.

La dimensione LIVE è la più importante per conoscere un artista ed è per questo che Giordano alterna il lavoro in studio ai numerosi concerti anche in versione unplugged sempre accompagnato da ottimi musicisti tra i quali Amos Amaranti (già chitarrista dei Nomadi, Francesco Baccini, ecc.)

Presente su tutte le piattaforme web di download e su tutti i social, Giordano Cestari con “OUTSIDER” prosegue la sua avventura fuori dagli schemi supportato, in questo “Chaturanga” proprio dall’etichetta Trekneblek Solution.

