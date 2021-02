Da sblocco con mascherina a privacy, Apple prepara lancio di iOS 14.5 In arrivo tra fine febbraio e i primi di marzo

Di norma, gli aggiornamenti considerati più importanti di iOS, il sistema operativo che gira sugli iPhone, arrivano al lancio dei nuovi smartphone, in autunno. Nel mezzo però ci sono una serie di ‘minor update’ che possono introdurre novità importanti

Ed è il caso di iOS 14.5, in dirittura di arrivo entro la fine di febbraio e i primi di marzo.

Grazie al rilascio della versione beta per gli sviluppatori, già oggi conosciamo molti dei miglioramenti apportati da Apple attraverso il suo software, indirizzati in parte anche a gestire meglio la quotidianità ai tempi della pandemia.

Ecco allora la possibilità di sbloccare il telefono se si indossa la mascherina, operazione che oggi richiede l’inserimento di un codice numerico scelto in fase di impostazione.

Con la versione iOS 14.5, chiunque possegga un Apple Watch abbinato con l’iPhone in uso, potrà sbloccare il terminale senza alcuna difficoltà, semplicemente facendo ‘swype’ sulla schermata di blocco, dal basso verso l’altro. Il taglio della procedura di autenticazione avviene perché il sistema riconosce il legittimo utilizzatore del telefono proprio dall’Apple Watch indossato e agganciato, via Bluetooth, allo smartphone.

Ad ogni modo, si potrà decidere di abilitare o meno l’opzione direttamente dalle impostazioni del cellulare, alla voce Face ID e Codice.

Il monitoraggio privacy delle app. Parte dell’aggiornamento è la funzionalità App Tracking Transparency, che prevede per gli sviluppatori la necessità di mostrare un avviso con cui richiedere e ricevere l’autorizzazione di un utente al fine di accedere al proprio identificatore pubblicitario casuale, che viene utilizzato per monitorare l’attività su app e siti web.

Si tratta dell’opzione che ha attirato le ire di Facebook perché, secondo il social network, in caso di diniego da parte delle persone, si avranno targetizzazioni pubblicitarie meno precise per le app scelte per l’anti-tracking, tra cui potrebbe esservi la stessa Facebook. Ciò comporterà una visualizzazione degli annunci generale e non personalizzata, così che anche le piccole imprese non potranno sempre raggiungere un pubblico specifico e idoneo ai propri messaggi.

Nuovi personaggi Emoji. Come già emerso, iOS 14.5 introduce diversi nuovi personaggi emoji tra cui cuore in fiamme, incerottato, viso che respira, con occhi a spirale, faccia tra le nuvole, insieme a diverse opzioni di genere. Ci sono anche emoji di coppia che hanno nuovi mix di tonalità della pelle.

Apple ha rimosso poi il sangue dall’emoji della siringa per dargli un aspetto più neutro che funzioni anche in tema vaccinazioni. L’emoji delle cuffie è stata infine aggiornata per assomigliare agli AirPods Max piuttosto che a un set generico, mentre l’icona per l’arrampicata su roccia ora include un casco.

