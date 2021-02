Da oggi 25 febbraio “lockdown totale a Montescaglioso a partire dalle 20

Da oggi 25 febbraio a Montescaglioso entrerà in vigore fino al 7 marzo un’ordinanza che dispone il lockdown totale dalle 20 fino alle 5 del giorno successivo. I minori di 18 anni non potranno inoltre uscire di casa, se non per comprovate esigenze, a partire dalle 16 fino alle 8 del giorno successivo. A Montescaglioso attualmente ci sono circa 115 persone positive al Coronavirus.

Lo ha annunciato in diretta Facebook il sindaco del comune nel Materano, Vincenzo Zito.

“Al fine di ridurre la diffusione dell’infezione da virus SarsCov – 2 nel territorio comunale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 7 marzo 2021, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica:

a partire dalle ore 20,00 e fino alle ore 5,00 del giorno successivo, sarà consentito muoversi sul territorio comunale solo ed esclusivamente per motivate esigenze di salute e lavoro, mediante autocertificazione;

chiusura di tutte le attività commerciali e artigianali a partire dalle ore 20,00 e fino alle ore 5,00 del giorno successivo, con possibilità, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di effettuare la sola consegna a domicilio, è fatto divieto l’asporto. Tale disposizione si applica anche ai distributori automatici. La deroga fino alle ore 20,30 è prevista per le sole Farmacie e Parafarmacie;

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con garanzia delle attività educative–didattiche, in modalità LEAD e DDI;

apertura al pubblico degli uffici comunali, per servizi essenziali ed indifferibili, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00;

chiusura di tutti i parchi e giardini, presenti sul territorio comunale;

gli spostamenti con l’animale da affezione, a partire dalle ore 20,00 e fino alle ore 5,00 del giorno successivo, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;

è fatto divieto assoluto, per i minorenni, di muoversi sul territorio comunale dalle ore 16,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, se non accompagnati da un genitore/familiare maggiorenne;

si ricorda il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o domicilio, per i soggetti risultati positivi al virus o che siano sottoposti alla misura della quarantena o che siano stati sottoposti a tampone, fino alla conoscenza dell’esito negativo dello stesso;

si ricorda l’obbligo, sia nei luoghi aperti che chiusi, del distanziamento interpersonale e l’uso della mascherina;