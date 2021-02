In Basilicata 80 nuovi casi, 54 guarigioni e 1 decesso.

1.058 tamponi processati nell’ultimo giorno, 80 nuovi casi tra i lucani e 54 guariti, oltre ad una persona deceduta il 13 febbraio, ma comunicata oggi.

E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata. Oltre 6.000 i tamponi antigenici somministrati. Ecco i dettagli.

79 I RICOVERATI – Al “San Carlo” di Potenza 30 nelle malattie infettive, 22 in pneumologia, 7 in medicina d’urgenza e 4 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 8 nelle malattie infettive, 5 in pneumologia e 3 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI TRA I LUCANI SONO 80 –

1 Acerenza,

3 Atella,

1 Bernalda,

10 Forenza,

1 Gallicchio (domiciliato a Sant’Arcangelo),

4 Genzano di Lucania,

9 Matera,

9 Melfi,

4 Pignola,

1 Pisticci,

11 Policoro,

4 Potenza,

3 Rionero in Vulture,

1 Ruvo del Monte,

1 Senise,

1 Stigliano,

1 Tricarico,

14 Venosa,

1 indiano domiciliato a Maschito.

I GUARITI NELLE ULTIME 24 ORE SONO 54 – 1 Acerenza, 1 Avigliano (domiciliato a Potenza), 1 Brienza, 1 Filiano, 9 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 3 Matera, 1 Picerno, 3 Pietragalla, 1 Pisticci, 3 Policoro (n. 1 domiciliato a Matera), 7 Potenza (n. 1 domiciliato a Calvello; n. 1 domiciliato a Vaglio Basilicata), 1 Rionero in Vulture, 1 Ruoti, 1 San Chirico Nuovo, 1 Scanzano Jonico, 1 Tito, 2 Vaglio Basilicata, 14 Venosa, 1 pugliese domiciliato a Potenza;

Gli attuali casi di positività in Basilicata sono 3.238, di cui 3.159 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 343, i guariti totali 10.368. Un nuovo decesso è avvenuto il 13 febbraio ed è stato comunicato oggi, riguarda una persona di Bernalda.