Francesco Monte avvistato a Roma: in vista una partnership musicale con una grande star internazionale

Ormai lontano dai riflettori del gossip, Francesco Monte – in questa nuova fase della sua vita artistica – resta totalmente concentrato sulla musica.

Dopo il debutto di “Siamo già domani” e la registrazione dell’ultimo brano “Andiamo avanti”, Monte sta lavorando ad un importante progetto discografico in collaborazione con una grande star internazionale.

Nei giorni scorsi, in più occasioni, il cantante tarantino è stato “paparazzato” a Roma, mentre entrava ed usciva dagli studi di registrazione del quartiere Nomentana al fianco di alcune celebratissime star della pop-music inglese.

I nomi, per questioni di riserbo contrattuale, restano top-secret ma – dopo il debutto da solista – per Francesco Monte si prospetta una nuova partnership musicale di grande spessore ed una data live già opzionata in occasione del “Qatar Live” del 2021 assieme ad altre rock-star di fama mondiale.