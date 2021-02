Covid Basilicata: aggiornamento di oggi, 76 i ricoverati, 28 nuovi casi, 43 guarigioni e 1 decesso

Sono stati 481 i tamponi processati di cui sono risultati 28 nuovi positivi tra i lucani e 43 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento riguardo l’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata. Un decesso nell’ultimo giorno. Di seguito il dettaglio dei dati resi noti dalla Task Force della Regione Basilicata.

I RICOVERATI SONO 76 – Al “San Carlo” di Potenza 30 nelle malattie infettive, 20 in pneumologia, 7 in medicina d’urgenza e 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 8 nelle malattie infettive, 5 in pneumologia e 3 terapia intensiva;

DECEDUTA una persona di Melfi nell’ultimo giorno;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO SONO 28 – 1 Balvano, 2 Bernalda, 4 Matera, 1 Miglionico, 3 Montalbano Jonico, 1 Nova Siri, 1 Pignola, 1 Pisticci, 5 Policoro, 5 Potenza, 1 Ruvo del Monte, 1 Sant’Arcangelo, 2 Tursi, 1 molisano domiciliato a Matera;

I GUARITI NELLE ULTIME 24 ORE SONO 43 – 3 Abriola, 1 Acerenza, 3 Castelgrande, 1 Episcopia, 1 Francavilla in Sinni, 2 Matera, 2 Oppido Lucano, 1 Pescopagano, 5 Picerno, 2 Pignola, 3 Policoro (n. 1 domiciliato a Potenza), 12 Potenza, 4 Ripacandida, 1 San Fele, 1 San Mauro Forte (domiciliato a Potenza), 1 Stigliano;

Attualmente in Basilicata ci sono 3.213 casi di positività, di cui 3.137 in isolamento domiciliare. 342 i deceduti per e con Covid-19, 10.315 i guariti dall’inizio dell’emergenza. La Task Force rende noto che i due casi di positività per Covid-19, che nel bollettino del 14 febbraio sono stati attribuiti al comune di Noepoli, da verifiche effettuate risultano riferiti a due soggetti residenti nel comune di Nemoli.