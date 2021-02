Neve in arrivo in Basilicata. “Alta probabilità già domani notte”

Le previsioni meteo secondo Gaetano Brindisi il meteorologo lucano., che sulla sua pagina Facebook ha riportato quando segue: “i modelli mattutini confermano l’alta probalità di nevicate sulla nostra regione a cominciare da venerdì notte e per gran parte della giornata di sabato.

La neve cadrà a quote bassissime e per il pomeriggio di sabato credo che anche Matera si imbianchi con alcuni centimetri. Attenzione, perchè il freddo potrebbe continuare per molti giorni e, quindi, potrebbero ripresentarsi altre nevicate”!