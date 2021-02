CALCIO – Serie D – Campionato: il 17 febbraio sono in programma ventiquattro recuperi

Roma, 10 febbraio 2021 – Il Dipartimento Interregionale ha fissato la data di ben ventiquattro recuperi che si giocheranno mercoledì 17 febbraio alle 14.30.

Di seguito l’elenco delle gare.

Girone A

Borgosesia-Lavagnese

Castellanzese-Saluzzo

Fossano-Sanremese

Legnano-Varese

Girone C

Luparense-Unione Clodiense Chioggia

Trento-Montebelluna

Virtus Bolzano-Delta Porto Tolle

Girone D

Forlì-Correggese

Girone E

Cannara-Montespaccato

Grassina-Follonica Gavorrano

San Donato Tavarnelle-Sporting Trestina

Girone F

Montegiorgio-Recanatese

Olympia Agnonese-Real Giulianova

Tolentino-Campobasso

Vastogirardi-Matese

Girone G

Carbonia-Insieme Formia

Latina-Arzachena

Monterosi-Afragolese

Girone H

Brindisi-Sorrento

Real Aversa-Bitonto

Girone I

Acireale-Fc Messina

Marina Di Ragusa-Castrovillari

Santa Maria Cilento-Troina

Biancavilla-Roccella

Flaminia-Trastevere in diretta su Sportitalia

Domenica 14 febbraio alle 14.30 Sportitalia trasmetterà in diretta il match della 17^ giornata del girone E Flaminia-Trastevere. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia. La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli con interventi da bordocampo. La diretta televisiva sarà arricchita da tanti contributi, tra cui collegamenti con lo studio di Milano, gli approfondimenti pre-gara a partire dalle 14.05, durante l’intervallo e alla fine del match con le interviste a caldo dei protagonisti, le curiosità, gli aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi e tutti i risultati con le classifiche definitive pochi istanti dopo il fischio finale. La partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo riguardo le partite della 16^ giornata del Campionato Serie D, la 19^ dei Gironi A e C, giocate domenica 7 febbraio, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

Partite: Il GS riguardo la gara della 15^ giornata del Girone E Sinalunghese-Pianese, giocata lo scorso 3 febbraio, ha deliberato l’estinzione per rinuncia del reclamo preannunciato dalla società ospite convalidando il risultato di 0-0.

Società – Ammende: 3.000 euro e diffida Città S. Agata; 500 euro Bra; 200 euro Rieti e Union Feltre

Allenatori: Squalifica per due gare Gianluca Vincen Catania (Biancavilla), Simone Longaretti (Caravaggio) e Vincenzo Feola (Casarano).

Calciatori: Squalifica per quattro gare Davide Berto Boscolo (Adriese); due gare Luca Esposito (Progresso).

Per tutte le decisioni del Giudice Sportivo consulta il C.U. N. 104