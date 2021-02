CALCIO – Serie D – Campionato: Arbitri e variazioni dei recuperi del 10 febbraio

Sono venti i recuperi in programma domani mercoledì 10 febbraio alle 14.30 che andranno ad abbassare ancora di più la quota delle partite ancora da giocare. Con la gara di domani Breno-Real Calepina il girone B sarà il primo in stagione a completare la classifica.

Nella lista dei recuperi di mercoledì è stata inserita anche la partita della 16^ giornata del girone E Sporting Trestina-Grassina.

Due i posticipi di orario entrambi nel girone A: alle 15.00 prendono il via Borgosesia-Legnano e Saluzzo-Arconatese.

Queste le partite precedentemente programmate per il 10 febbraio rinviate per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Virtus Bolzano-Delta Porto Tolle (D), Vastogirardi-Matese (F), Giugliano-Arzachena (G), Biancavilla-Roccella e Cittanovese-Castrovillari (I).

Rinviate a seguito accordi tra società anche Luparense-Union Clodiense Chioggia e Trento-Montebelluna (C), Rimini-Sammaurese (D) e Muravera-Latina (G).

La partita del girone H Az Picerno-Sorrento sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club lucano.

Tutte i recuperi saranno trasmessi in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A

Borgosesia-Legnano (Arbitro Marco Menozzi di Treviso), Saluzzo-Arconatese (Filippo Balducci di Empoli), Bra-Gozzano (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Pontdonnaz-Fossano (Andrea Zambetti di Lovere)

Girone B

Breno-Real Calepina (Alessandro Cutrufo di Catania)

Girone C

Campodarsego-Chions (Simone Nuzzo di Seregno)

Girone E

Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi (Francesco Zago di Conegliano), Trastevere-Foligno (Francesco Gai di Carbonia), Montespaccato-Tiferno Lerchi (Davide Santarossa di Pordenone), Sporting Trestina-Grassina (Sebastian Petrov di Roma 1)

Girone F

Recanatese-Atletico Terme Fiuggi (Claudio Allegretta di Molfetta), Tolentino-Olympia Agnonese (Stefano Grassi di Forlì), S. Nicolò Notaresco-Castelfidardo (Domenico Castellone di Napoli), Montegiorgio-Real Giulianova (Fabio Cevenini di Siena)

Girone G

Insieme Formia-Monterosi (Federico Cosseddu di Nuoro)

Girone H

Taranto-Fasano (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Az Picerno-Sorrento (Domenico Leone di Barletta), Bitonto-Puteolana (Gerardo Simone Caruso di Viterbo)

Girone I

Fc Messina-Marina Di Ragusa (Lorenzo Vacca di Saronno), Rotonda-Gelbison (Guido Verrocchi di Sulmona)