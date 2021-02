IRAVOX In radio dal 5 Febbraio il nuovo singolo “Come i delfini”

Dodicesimo singolo per Lorena Violetta Asaro, in arte Iravox, cantautrice milanese dall’inesauribile vena artistica e dall’estro creativo originale e fuori dalle logiche di marketing.

COME I DELFINI anticipa di qualche settimana l’uscita di CONTROLUCE (The Singles Collection), album che racchiude tutti i brani usciti dal 2014 al 2021 e cinque bonus tracks, tra le quali anche la tanto attesa versione remix di PICCOLE DONNE, la cui uscita è prevista per i primi di aprile 2021.

La produzione è affidata, come sempre, alle mani sapienti del maestro Danilo Bajocchi che nell’arrangiamento di COME I DELFINI crea atmosfere magiche, sondando mondi musicali fantasiosi e sognanti.

Iravox, oltre alla canzone stessa, firma anche la regia ed il montaggio del suggestivo videoclip nel quale l’artista dialoga con la persona amata attraverso uno specchio magico. Da un angolo remoto e meraviglioso del mondo, un uomo è pronto a ricevere i suoi messaggi attraverso lo specchio d’acqua del mare.

Paesaggi sconfinati di natura incontaminata e landscape mozzafiato catturano lo spettatore in un avvolgente gioco di lens-flare e passi di danza. Le anime dei due protagonisti si ritroveranno unite per sempre, anche se i loro corpi sono molto distanti. Lontani ma collegati spiritualmente grazie a varie forme artistiche: la musica, le immagini, la danza e la forza dirompente della natura.

Lo spettatore viene preso per mano e condotto in un viaggio che soddisfa il bisogno universale odierno di evadere, uscendo da casa e volando via insieme al vento in massima libertà, come fanno i gabbiani che si librano sul mare o i delfini quando giocano nell’acqua.

Biografia

Iravox, Cantautrice, Visual-Artist e Performer milanese, esordisce in camicia di forza nel 2014 con FEBBRE che diventa il singolo indie più trasmesso dalle radio italiane nella categoria “Absolute Beginners Donna”.

I brani composti da Iravox vengono arrangiati dal talentuosissimo e poliedrico compositore, arrangiatore e produttore artistico Danilo Bajocchi all’UltraSuoni Studio di Milano.

Dal 2014 ad oggi, escono dodici singoli Elettro-Pop, correlati da videoclip a carattere fantastico/fantascientifico, creati dall’artista stessa, quasi tutti distribuiti da Universal Music Group.

Nel 2018 il singolo PICCOLE DONNE viene presentato a “Blob IncantaTu”, sul red-carpet del Teatro Ariston, per le telecamere di RAI3 e al Palafiori di Sanremo, durante la trasmissione di Red Ronnie “W Sanremo con Red”, in contemporanea con la serata finale del Festival.

A febbraio 2021 viene pubblicato COME I DELFINI, brano dalle atmosfere magiche, che anticipa di qualche settimana l’uscita di CONTROLUCE, album che racchiude tutti i brani editi di Iravox più cinque bonus tracks, tra le quali anche la tanto attesa PICCOLE DONNE REMIX, la cui uscita è prevista per aprile 2021.

Link Sito Ufficiale:

www.iravox.com