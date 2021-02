Ticchio (Crlm): grande dolore per scomparsa Francesco Blumetti

Giuseppe Ticchio anche a nome dei soci di tutte le Associazioni della Federazione dei lucani in Svizzera esprime il profondo cordoglio per la dipartita di uno dei principali protagonisti dell’attività della Commissione regionale dei lucani nel mondo.

“La Federazione delle Associazioni lucane in Svizzera è venuta a conoscenza della prematura scomparsa dell’ex presidente della stessa Federazione, Francesco Blumetti, che ha ricoperto l’incarico da marzo 2014 a settembre 2016 e che per due legislature è stato componente dell’Esecutivo della Commissione regionale dei lucani nel mondo. La Federazione sottolinea l’impegno profuso da Francesco Blumetti al servizio della nostra Comunità lucana in Svizzera e lo ricorda con incommensurabile affetto. A tutta la famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze”.