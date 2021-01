BASILICATA: COVID, Aggiornamento giovedì 28 gennaio: 42 positivi, un decesso

Sono 42 (tutti residenti) i nuovi casi di positività su 669 tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata. I guariti nell’ultimo giorno sono 57. Si registra purtroppo 1 decesso. I ricoverati in ospedale sono 76 di cui 2 in Terapia intensiva.

Report dati processati in data 27 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 207.421

Tamponi totali negativi n. 192.070

Persone testate n. 128.348

Tamponi molecolari di giornata n. 669

Test antigenici totali 1.570

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 42

Tamponi negativi n. 627

RICOVERATI N. 76

A.O.R. San Carlo – Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 26

Medicina d’Urgenza n. 08

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 05

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 0

DECESSI

• 1 Matera

POSITIVI TOTALI N. 42

Residenti: n. 42

2 Avigliano

1 Baragiano

1 Bella

3 Bernalda

5 Lauria

1 Lavello

1 Maratea

7 MATERA

4 Melfi

2 Montescaglioso

1 Pignola

2 Policoro

6 POTENZA (n. 1 domiciliato a Roma)

1 Rotondella

2 Scanzano Jonico

3 Venosa

GUARITI TOTALI N. 57

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 55

1 Avigliano

5 Banzi

1 Filiano (domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Grumento Nova

9 Lavello

3 Maratea

1 Missanello (domiciliato a Sant’Arcangelo)

1 Montemilone

1 Paterno

3 Pescopagano

2 Pisticci

2 Policoro

2 Potenza

7 Rapolla

1 Rionero in Vulture

4 Ruoti

2 Sarconi

1 Scanzano Jonico

1 Spinoso (domiciliato a Marsico Nuovo)

5 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

1 Lombardia (domiciliato a Lauria)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata n. 1

1 Puglia

DATI TOTALI

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.719

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.643

DECEDUTI RESIDENTI N. 310

GUARITI RESIDENTI N. 5.669