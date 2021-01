Vaccini: in Basilicata raggiunta quota 68% somministrazioni Nello scorso fine settimana iniettati molti richiami

POTENZA, 25 GEN – Con decine di richiami iniettati nello scorso fine settimana, la Basilicata ha superato la quota del 68 per cento di somministrazioni delle dosi di vaccino anti-covid finora consegnate.

In particolare, secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle 21 di ieri sera, in totale sono state somministrate 11.770 dosi, il 68,2 per cento delle 17.265 finora consegnate alle aziende sanitarie lucane

(ANSA)