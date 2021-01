Hbo pensa a una nuova serie sulle avventure di Harry Potter

NEW YORK, 25 GEN – Buone notizie per i fan di Harry Potter: Hbo sta pensando a una nuova serie sulle avventure del piccolo mago di Hogwarts.

Indiscrezioni di uno show su Harry e compagni giravano da tempo ma adesso sarebbe la volta buona, anche se non ci sono ancora nomi collegati alla serie.

“Il progetto è nelle primissime fasi”, ha appreso in esclusiva l’Hollywood Reporter.

Né si sa quale sarà il soggetto o quale parte della sequenza temporale dei romanzi di J.K. Rowling sarà affrontata nei vari episodi, sempre che l’iniziativa vada davvero in porto.

Ma di recente – scrive la rivista di spettacolo – vertici della Warner (a cui fa capo Hbo Max) avrebbero incontrato sceneggiatori per esplorare come portare il mondo di Harry in televisione.

Tanti se e tanti ma, dunque, ma la prospettiva ha creato aspettative tra i fan nel quadro di una generale corsa ai contenuti dei vari servizi in streaming.

Negli ultimi mesi la Disney ha annunciato decine di serie legate alle sue franchise Marvel e “Star Wars”, mentre la stesso Hbo si sta preparando a un nuovo prequel del “Trono di Spade”, un sequel di “Sex and the City”, e a vari show DC Comics tra cui la serie “Peacemaker”.

I sette libri della Rowling sono stati un fenomeno editoriale globale con oltre cinquecento milioni di copie vendute worldwide e, quando poi sono stati adattati in otto film per il grande schermo, incassi al box office di oltre otto miliardi di dollari, a cui si aggiungono i botteghini dei due prequel della serie “Animali fantastici”, con il terzo di un totale di cinque film che dovrebbe uscire nel 2022.

Un successo planetario, dunque, appena incrinato dalle controversie che l’anno scorso hanno creato problemi alla franchise, tra cui le reazioni indignate sui commenti anti-trans della Rowling e l’uscita di Johnny Depp, che aveva interpretato il ruolo del mago cattivo Gellert Grindelwald nei film “Animali fantastici e dove trovarli”, dopo aver perso la causa contro il tabloid britannico “Sun” che lo aveva accusato di aver picchiato l’ex moglie Amber Heard.

(ANSA)