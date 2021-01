Francavilla, 3-0 a tavolino per cambio under errato dell’Aversa

Incredibile quanto avvenuto ieri al “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni. Sul campo, il Real Aversa ha vinto 1-0, ma il giudice sportivo cambierà il risultato con il 3-0 a favore dei rossoblù di mister Lazic. Le ragioni le spiega Guglielmo Pellegrino, presidente della società campana:

“Non vogliamo nemmeno attendere la decisione del Giudice sportivo, ci scusiamo con tutti i tifosi ma questo non è il momento di trovare un ‘colpevole’. E’ il momento di restare uniti, compatti verso l’obiettivo della salvezza. Sbagliare è umano, ora voltiamo subito pagina”. Il presidente del Real Agro Aversa, Guglielmo Pellegrino, commenta così l’errore commesso durante il match contro il Francavilla che negherà la vittoria ai normanni e concederà invece il 3-0 a tavolino alla formazione lucana. Praticamente durante un cambio la panchina granata ha mandato in campo un 2000 (Pagliuca) per un 2001 (Mariani). Un errore tecnico che è stato chiaramente anche ‘scoperto’ dalla società avversaria che ha già annunciato preannuncio di reclamo, disponendo una Pec sia al Giudice sportivo che alla società Real Aversa 1925. “Non doveva accadere perché sappiamo tutti benissimo l’importanza di questi 3 punti – conclude Pellegrino – ma non dobbiamo fasciarci la testa, da domani si riprende con gli allenamenti e dobbiamo tenere altissima la concentrazione. Abbiamo peccato anche di un briciolo di inesperienza ma guardiamo avanti con fiducia perché anche con il Francavilla abbiamo capito che possiamo giocarcela alla pari con tutti”.

“𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘀𝗼𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗽𝗼𝗶. 𝗜𝗲𝗿𝗶 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗺𝗮 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗶 𝗮𝘃𝗲𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮𝘁𝗼. 𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗮 𝗯𝗲𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗰𝗶 𝗵𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼. 𝗗𝗶𝘀𝗽𝗶𝗮𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗔𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮, 𝗺𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼. 𝗡𝗼𝗶 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘀𝘂𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝘂𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲. 𝗣𝘂𝗿𝘁𝗿𝗼𝗽𝗽𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮. 𝗜𝗻 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗼𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗱𝗮𝗿𝗰𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘃𝗲𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗳𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮, 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮. 𝗟𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼”.

Con queste parole, il Presidente del sodalizio rossoblu, Antonio Cupparo, ha commentato la gara di ieri contro l’Aversa e la possibile vittoria, che dovrebbe arrivare a tavolino a seguito del ricorso presentato dalla società, per un errore commesso dalla squadra avversaria.