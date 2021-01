CALCIO – LND verso l’Assemblea Nazionale. Sibilia: “Consenso ampio, premio al lavoro svolto”

Al termine delle Assemblee dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, che hanno dato avvio al percorso elettorale della LND che si concluderà con l’Assemblea Nazionale, fissata per il 6 Febbraio prossimo, è emersa una situazione chiara per quanto attiene il futuro della Lega Nazionale Dilettanti.

Vi è stato, in primo luogo, un grande rinnovamento per quanto attiene le cariche di vertice.

2 Consiglieri Federali su 5 (il sesto è il Presidente della LND, membro di diritto del Consiglio Federale) saranno diversi rispetto al precedente quadriennio olimpico. E’ stato designato un nuovo Vice Presidente Vicario e i 3 Vice Presidenti d’Area, in rappresentanza del Nord, del Centro e del Sud, saranno tutti diversi rispetto a quelli che erano presenti nel Consiglio Direttivo precedente.

Ancora, 7 Presidenti su 21 , tra Comitati Regionali, Provinciali Autonomi e Divisione Calcio a 5, per il prossimo quadriennio olimpico, saranno nuovi, in sostituzione di coloro che li hanno preceduti nelle rispettive cariche.

Nell’ambito di tale rinnovamento, ben 21 Assemblee su 23, pari ad oltre il 90% di chi rappresenta il movimento Dilettantistico e Giovanile nel nostro Paese ha designato, quale Presidente della LND per il prossimo quadriennio olimpico, il Presidente uscente Cosimo Sibilia.

“E’ un risultato che mi rende davvero felice – ha dichiarato Sibilia –. Ricevere il consenso di oltre il 90 per cento dei Delegati che si sono espressi chiedendo la mia candidatura a Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per il prossimo quadriennio olimpico sta a significare che il lavoro svolto in questi ultimi anni, l’impegno profuso per le Società e la vicinanza al territorio che ha caratterizzato la mia presidenza sono stati apprezzati.

Per quanto attiene lo svolgimento delle Assemblee, che la LND, come è a tutti noto, avrebbe voluto in altro periodo, ringrazio per la partecipazione, fattiva ed appassionata, tutti i rappresentanti delle Società ed Associazioni Sportive nonché i dipendenti ed i collaboratori della Lega che si sono prodigati perché, in appena sei giorni, si celebrassero ben 23 Assemblee sull’intero territorio nazionale.

Nel rispetto della volontà emersa nelle singole Assemblee e dell’intero movimento di base, il 6 Febbraio – conclude Sibilia – in occasione dell’Assemblea Nazionale della LND, completeremo il percorso elettorale con l’elezione del Vice Presidente Vicario, dei 3 Vice Presidenti in rappresentanza di Nord, Centro e Sud, e con l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti”.

I Consiglieri Federali che sono stati designati dalle varie Assemblee e rappresenteranno la LND sono: Maria Rita Acciardi (confermata), Francesco Franchi (confermato), Stella Frascà (confermata), Daniele Ortolano (nuovo) e Florio Zanon (nuovo). Il Vice Presidente Vicario designato è Ettore Pellizzari (nuovo). I 3 Vice Presidente d’Area designati sono: per il Nord Antonello Cattelan (nuovo), per il Centro Giammario Schippa (nuovo) e per il Sud Santino Lo Presti (nuovo).