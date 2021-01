Leyla El Abiri In radio e nei digital store con il singolo “Bigiotteria”

Dall’ 8 Gennaio in tutti i digital store “Bigiotteria”, nuovo singolo della giovane artista genovese Leyla El Abiri, brano che anticipa l’uscita dell’album, distribuito in tutti gli store digitali da Artist First.

Il singolo, in radio dal 15 Gennaio, è caratterizzato dalle sonorità del mellotron ed il testo evidenzia lo stile di scrittura dell’artista, basato su immagini poetiche e metafore che si trasformano in musica e suoni, mantenendo l’emozionalità del momento che le hanno ispirate.

Leyla El Abiri, è una poliedrica performer, autrice dei suoi brani, nata a Genova nel 1999.

Pubblica dicembre 2018 “Caffè”, un brano caratterizzato da sonorità di matrice anglosassone, fuori dalle mode dello stivale, nonostante i testi in italiano.

Partecipa al Rock Contest Controradio 2019 e arriva tra i 6 finalisti su oltre 600 partecipanti.

Si è esibita al GoaBoa Festival 2019 con Calcutta, Mecna e Giovanni Truppi e nel 2020 come opening act per Motta.

“Bigiotteria” è stata arrangiata, prodotta, registrata e mixata da Fulvio Masini presso Unbox Studio, masterizzata da Giovanni Versari presso La Maestà. Alla batteria Emanuele Benenti e

Mellotron di Fabio Cuomo. Il videoclip è stato realizzato da Fulvio Masini e Leyla El Abiri (Unbox Films).

Fb: https://www.facebook.com/leylaelabirimusic

Instagram: https://www.instagram.com/leylaelabiri/