SENISE: LEGGE 431/1988 – SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2019 – GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Comune di Senise ha approvato la graduatoria definitiva degli aspiranti beneficiari, per l’anno 2019, delle

provvidenze di cui alla Legge art. 11 L. 431/98, di cui all’allegato “A”, agli atti dell’Ufficio Servizi

Sociali e disponibile presso lo stesso per l’apposita visione delle persone interessate.

Di dare atto che la liquidazione delle competenze dovute per il complessivo importo di Euro

39.431,08 avverrà solo in seguito all’accreditamento dei fondi da parte della Regione Basilicata ed i

odo proporzionale previa presentazione da parte dei beneficiari delle ricevute di pagamento delle

mensilità relative all’anno 2019 e alla verifica da parte degli uffici competenti dell’inesistenza di

ulteriori benefici economici (es. Reddito di Cittadinanza) in supporto al pagamento dei canoni di

locazione;

Si trasmettere copia della presente Determinazione e della graduatoria definitiva al Dipartimento

Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata – Ufficio Edilizia e OO.PP.

Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

COPIA DELIBERA