Covid: Bardi, in Basilicata sotto controllo, no zona rossa Il governatore, contatti con Governo su riapertura delle scuole

POTENZA, 05 GEN – In Basilicata la situazione dell’epidemia “al momento è sotto controllo, sia in terapia intensiva che negli altri reparti, escludendo il rischio di entrare in zona rossa”.

Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, inaugurando a Potenza un centro per i vaccini in una delle tende donate all’Italia dal Qatar.

Nel padiglione – ha spiegato Bardi – “sono state completate le opere per rendere possibile, in caso di necessità, anche i ricoveri”. Il governatore ha spiegato che la Regione sta valutando con il Governo “se far partire le scuole l’11 gennaio oppure a fine mese.

Per prendere questa decisione dobbiamo essere molto cauti – ha concluso Bardi – e attendere l’evolversi della situazione, considerato che questo tipo di apertura ‘a fisarmonica’ potrebbe avere una ricaduta sull’andamento del virus”.

(ANSA)