Senise: strage di pneumatici nella notte

Un’autentica strage di pneumatici è stata compiuta questa notte a Senise da ignoti a danno di automobilisti.

Decine le auto coinvolte da questo inqualificabile gesto, parcheggiate in strade del centro , precisamente in Corso Garibaldi e Via Madonna di Viggiano.

I vandali hanno bucato le gomme delle autovetture rendendole inutilizzabili.

Le telecamere di videosorveglianza installate nelle zone potrebbero essere molto utili alla risoluzione del caso.