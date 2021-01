Capodanno su Rai1 e Rai Radio1: ‘L’anno che verrà’ con Amadeus e Gianni Morandi

Quest’anno, gli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi in Roma saranno la vetrina d’eccezione del Capodanno di Rai1 che, con “L’Anno che Verrà”, accompagnerà il pubblico verso il 2021.

Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale notte di San Silvestro su Rai1 (trasmessa anche in HD sul Canale 501), una notte da trascorrere all’insegna della serenità.

Non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli studi Rai ospiteranno, dalle 21 e per oltre quattr’ore, una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica, in un programma condotto da Amadeus, con la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.

Anche quest’anno “L’Anno che Verrà”, sarà seguito in diretta da Rai Radio1 attraverso uno speciale evento radiofonico con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola.

Naturalmente, il pezzo forte della serata sarà il cast messo a punto per dare vita a una serata unica. Un nuovo anno sta per arrivare e sarà salutato, oltre a Gianni Morandi, insieme ad Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, JAx, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Viktorija Mihajlović, Nino Frassica e, per i più piccoli, i protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

Gli artisti saranno accompagnati da una band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.

Le coreografie messe a punto dal corpo di ballo renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera della serata.