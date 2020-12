SEMINARIO ALSIA ONLINE SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLE FORESTE

Una piattaforma informatica in grado di gestire le informazioni inerenti i contenuti scientifici, tecnici, normativi, e commerciali del settore forestale, attraverso un approccio interattivo: si chiama KBS (Knowledge-Based System), e se ne parlerà lunedì 14 dicembre 2020, alle 16.30, nel seminario organizzato in videoconferenza dall’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura.

KBS è la piattaforma del progetto InnForestGo, il GO (Gruppo Operativo) per lo sviluppo della gestione integrata delle foreste della Basilicata, finanziato dalla misura 16.1 del PSR 2014-20 della Regione Basilicata.

Un partenariato – capofila il dipartimento SAFE dell’UNIBAS, l’Università degli Studi della Basilicata – formato da enti di ricerca che operano a diverso titolo nel settore agroforestale, oltre che da aziende agricole o agroforestali impegnate nella gestione di patrimoni boschivi.

Obiettivo del GO, quello di realizzare un sistema tecnologicamente avanzato a supporto delle attività di gestione eco-sostenibile delle foreste.

Dopo i saluti del direttore dell’ALSIA, Aniello Crescenzi, e l’introduzione di Severino Romano dell’UNIBAS, a illustrare la piattaforma e le sue modalità d’uso nel corso del seminario del 14 dicembre sarà Gennaro Ventura, dello stesso Ateneo lucano.

Egidio De Stefano, funzionario ALSIA e referente per l’Agenzia nel progetto, parlerà invece delle attività del GO per il trasferimento delle innovazioni.

La tecnologia innovativa KBS è già matura, ed è in grado di creare una sorta di spazio comune per la comunicazione a servizio degli operatori coinvolti nella gestione delle foreste a diverso titolo, in cui possono confluire le informazioni su analisi e studi condotti dai diversi enti di ricerca in campo agro-forestale e le richieste di ciascuno degli operatori coinvolti nella produzione e trasformazione dei prodotti legnosi e non legnosi derivanti dal bosco.

Tale sistema potrà fornire risposte adeguate agli utenti e potrà funzionare come piattaforma di interscambio di beni, servizi oltre che informazioni in modo da sperimentare, su piccoli distretti territoriali, l’idea di una gestione integrata del patrimonio forestale.

Le iscrizioni alla videoconferenza potranno essere effettuate compilando il modulo presente all’indirizzo https://bit.ly/ALSIA-innforestgo. I lavori saranno comunque trasmessi anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di ALSIA Basilicata.