COMUNE DI SENISE: Buoni spesa per disagio economico, ecco il bando

È stato pubblicato oggi dal Comune di Senise l’avviso di bando per buoni spesa in favore di famiglie in condizione di disagio economico, i buoni, utilizzabili negli esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaceutici, medicali, per l’igiene e la cura della persona e della casa.

L’assegnazione del numero dei buoni-spesa sulla base della composizione numerica dei nuclei familiari come da tabella che segue:

Nucleo di un solo componente 5 buoni-spesa da 20 Euro ciascuno 100,00

Fino a 2 componenti 10 buoni-spesa da 20 Euro ciascuno 200,00

Fino a 3 componenti 15 buoni-spesa da 20 Euro ciascuno 300,00

Fino a 4 componenti 20 buoni-spesa da 20 Euro ciascuno 400,00

Fino a 5 componenti 25 buoni-spesa da 20 Euro ciascuno 500,00

Oltre i 5 componenti 30 buoni-spesa da 20 Euro ciascuno 600,00

la presentazione delle istanze tramite la compilazione del modulo da trasmettere:

– su PEC: protocollo@comune.senise.postecert.it

oppure

– su Email: ufficio.protocollo@comune.senise.pz.it

I Buoni non sono cedibili e non sono utilizzabili nemmeno da altro componente il nucleo familiare se

non specificamente autorizzato, in caso di comprovato impedimento del titolare, da parte

dell’Ufficio Servizi Sociali;

• sono utilizzabili solo per acquisti di generi alimentari (sono esclusi tabacchi, alcolici e

superalcolici, schede telefoniche, Gratta e Vinci o simili, pagamento bollette utenze) o di beni di

prima necessità (prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, medicinali);

• non sono utilizzabili quale denaro contante, non danno diritto a resto in contanti, l’eventuale

differenza in eccesso tra il valore del buono e il prezzo dei beni dovrà essere pagato dal fruitore.

• i beneficiari sono tenuti a conservare gli scontrini fiscali degli acquisti effettuati con i buoni

spesa comunali per eventuali successivi controlli da parte del Comune;

• l’accertato utilizzo dei buoni-spesa ai fini speculativi e/o in violazione delle suddette regole

comporta la revoca della concessione del beneficio con conseguente segnalazione agli esercizi

commerciali inclusi in elenco. “

DELIBERA DI GIUNTA