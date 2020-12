NENO FUORI OVUNQUE IL NUOVO SINGOLO “BLA BLA BLA” E DA VENERDÌ 11 DICEMBRE IN RADIO

Da oggi è disponibile ovunque “BLA BLA BLA” (distribuzione Artist First – https://neno.lnk.to/BLABLABLA_Pre), il nuovo singolo di NENO, nome d’arte di STEFANO FARINETTI, concorrente di Amici 19, terzo classificato al Festival di Castrocaro 2020 e Artista del mese di ottobre di MTV New Generation.

Dal ritmo incalzante e ipnotico, cifra stilistica del cantautore torinese, “BLA BLA BLA” svela nuove e interessanti sfaccettature della scrittura di Neno, capace di raccontare emozioni profonde attraverso sonorità moderne e accattivanti.

“BLA BLA BLA”, scritto da Neno e prodotto da Andrea “Andy” Mancini, è un nuovo tassello ed è il frutto di una riflessione su questo momento storico con gli occhi di un ventenne. Oggi più che mai, siamo bombardati di informazioni e opinioni dai media e sui social e “BLA BLA BLA” racconta proprio di come spesso ci ritroviamo ad essere circondati da chiacchiere inutili, che ci confondono e ci fanno perdere di vista le cos

«”BLA BLA BLA” è figlia di questo specifico momento storico. Da mesi siamo bombardati di informazioni e opinioni e questo non arriva solo da parte dei grandi media: tutti parlano, che si trovino in coda al supermercato o tramite i commenti sui social – racconta Neno – Stare chiusi in casa da soli costringe a pensare e con BLA BLA BLA ho cercato di raccontare attraverso uno storytelling tutti i pensieri che agitano i miei coetanei al giorno d’oggi. Il motivo del ritornello si basa proprio su questo ritorno insistente delle voci “bla bla bla”, accompagnato dalla cassa dritta che quasi “schiaccia” il testo… come i pensieri con la testa».

L’artista ha realizzato da solo, con la rifinitura di RKH, anche la copertina del brano. Senza il grafico che ha curato le precedenti copertine, Neno ha scarabocchiato sul un foglio “Il mio grafico si è licenziato”, da lì nasce l’idea di realizzare questa copertina 100% handmade, con le frasi dette in questi mesi di lavoro da discografici, addetti ai lavori, amici, artisti. Frasi che non sono necessariamente legate al significato della canzone, ma che si aggiungono a tutti quei “bla bla bla” che ci circondano ogni giorno, di cui a volte faremmo volentieri a meno.

Stefano Farinetti, in arte Neno, nasce a Torino il 13 novembre del 1998. Inizia a cantare all’età di 5 anni, partecipa sin da giovanissimo a diversi concorsi canori regionali e nazionali e frequenta uno stage presso il CET di Mogol, parallelamente agli studi presso l’Università di Torino presso la facoltà di Scienza della Comunicazione. Con il suo produttore Andrea “Andy” Mancini, inizia a comporre presto i primi brani, tra cui “Inadeguato”, con cui si aggiudica il premio per la miglior performance e il premio come vincitore del Bma, Bologna Musica d’Autore, celebre contest organizzato dalla storica etichetta discografica Fonoprint. Il 16 novembre 2019 entra a far parte del talent show Amici di Maria De Filippi, distinguendosi per il suo timbro vocale caldo e intenso capace di interpretare con credibilità brani internazionali così come classici italiani. Dopo l’esperienza nel talent show, pubblica il brano “Meglio star da soli”. A giugno 2020 esce il nuovo singolo “Faccio tardi pure oggi”, brano che a 4 mesi dall’uscita resta nella top15 della classifica radio indipendenti emergenti e nella top50 della classifica radio indipendenti. Quest’estate partecipa al Festival di Castrocaro, dove si classifica primo nella classifica streaming TIM Music, secondo nella classifica degli esperti di Rai Radio2 e terzo nella classifica generale. Con i primi tre singoli, raggiunge in pochi mesi oltre 1 milione di ascolti su Spotify. A settembre 2020 è ospite del Premio Lunezia e a ottobre viene nominato artista del mese di MTV New Generatione duetta con Pierdavide Carone, nel corso del concerto milanese del cantautore al Memo Restaurant Club.

SPOTIFY https://spoti.fi/2xkSFWb – INSTAGRAM www.instagram.com/nenofficial__ – FACEBOOK www.facebook.com/neno.non.e.NENO