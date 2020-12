LA DISEGNATRICE E STILISTA DI MODA CARMELA FORTUNATO DI ROCCANOVA(PZ) LANCIA LA SUA NUOVA CAPSULE COLLECTION “DESIRE FOR HUGS”

Una Collezione pensata e realizzata in questi ultimi mesi di pandemia che tutti stiamo vivendo, abiti che ha voluto dedicare a tutti coloro che in questi giorni continuano a combattere in qualsiasi settore , donne e uomini eroi dei nostri tempi a cui manca proprio il dono di un abbraccio che consola e rassicura.

Emerge cosi la creativita`della Stilista, che ha realizzato particolari abiti colorati e gioiosi con incorporati” teneri e morbidi abbracci intercambiabili,”i quali possono essere indossati anche come simpatici “scalda colli”.

“VOGLIA DI ABBRACCI”proprio cosi, la Stilista ha voluto chiamare la sua collezione, sono quegli abbracci che tutti desideriamo ormai da tempo, allora ecco che viene fuori il ruolo della moda, oggi piu` che mai e cioe`quello di comunicare e inviare messaggi positivi, proprio attraverso la creativita`e l’estro della Stilista si percepisce l’importanza e la voglia di abbracciarsi.

Un’idea unica che serva da stimolo a chi li guarda e a chi li indossa per attendere con grande desiderio che ,tutto torni come prima, la nascita di uno stile inconfondibile che diventa alla moda.

Da tempo ormai non possiamo piu`provare l’emozione di un contatto fisico. Questi magnifici abiti con caldi abbracci sono tutti diversi uno dall’altro, realizzati in vari materiali e tessuti, come raso, georgette, lurex, rifiniti poi con passamanerie oro e argento,tutti dalle linee eleganti e glamour.

L’originalita`della Stilista lucana e`ormai nota a tanti, avendo visto la sua partecipazione in vari Eventi Moda, Cinema Festival Marateale su Rai Due, e altri contest Nazionali ed Internazionali come il Premio Moda in cui ha ricevuto vari riconoscimenti, anche questa volta sorprende, lanciando questo splendido messaggio, emulando caldi abbracci impossibili da non notare.

Quanti significati si celano dietro un abbraccio, e`un atto e un gesto nobile che vale molto piu`di mille parole, ha il potere di unire, ricevere, perdonare, calmare, consolare, ringraziare, tranquillizzare, amare….chissa` quando torneremo a poter fare tutto questo e allora si che finalmente tutti ci abbracceremo.