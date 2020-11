Nuovo Dpcm, stretta su negozi e «zone rosse». Convocato d’urgenza il Cts. Sul lockdown si decide l’8 novembre

Le terapie intensive — che sono l’indicatore primario dell’andamento dell’epidemia — continuano a reggere, anche se sono in sofferenza in alcune Regioni. Per questo il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari Regionali Francesco Boccia lavorano con la protezione civile per favorire un alleggerimento con la possibilità di trasferire i pazienti anche in altre Regioni.

Il governo ha convocato sabato un Comitato tecnico scientifico d’urgenza per le 18. L’idea dell’esecutivo è quella di resistere una settimana per provare a scongiurare il lockdown totale con chiusure mirate di città, aree metropolitane o attività.

I negozi potrebbero subire forti limitazioni negli orari di apertura e per i centri commerciali potrebbe scattare la chiusura, in alcuni casi soltanto nel fine settimana. Nelle zone che già si trovano nello Scenario 4 – il più grave – rispetto alle situazioni di rischio delineate dall’Istituto superiore di sanità potrebbero essere chiuse anche altre attività ritenute «non essenziali».

Spostamenti tra Regioni

Nelle Regioni dove saranno decise chiusure non si potrà entrare se non per «comprovate esigenze» di lavoro, salute e urgenza e lo stesso vale per chi deve uscire. In vista del Dpcm del 25 ottobre i rappresentanti dei partiti di opposizione avevano chiesto al governo di non limitare gli spostamenti.