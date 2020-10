Martedì 20 ottobre si riunisce il Consiglio Regionale Basilicata

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, alle ore 15.00 di martedì 20 ottobre 2020, presso l’aula Dinardo sita al piano terra della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 – Potenza.

All’ordine del giorno dell’Assemblea regionale l’Attività ispettiva con le Interrogazioni riportate negli elenchi allegati.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.