Amministrative Senise: candidato Asprella: “costruire nuovo civismo militante per lo sviluppo del paese”

La lista n.1 Impegno comune per Senise e il territorio è nata dall’idea di costruire un nuovo civismo militante, in cui diverse espressioni e appartenenze politiche possano lavorare insieme per lo sviluppo del paese.

Questo laboratorio politico sarà sempre condotto nel segno del dialogo e del confronto, così come esplicitato nella dichiarazione di intenti diffusa per mezzo stampa il 3 agosto dal sottoscritto e dal dott. Nicola Petruccelli.

Pertanto, i cittadini della nostra comunità il 20 e 21 settembre sceglieranno esclusivamente la nostra idea di partecipazione diffusa e le nostre idee progettuali.

E a vincere non saranno soltanto le 12 persone della mia lista, con le loro diverse sensibilità politiche, ma sarà l’intera comunità. Vincerà Senise.

Giovanni Asprella, candidato Sindaco Lista n.1- Impegno Comune per Senise e il Territorio