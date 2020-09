Coronavirus 1 caso a Senise positiva donna asintomatica rientrata dal nord italia

Un caso di Coronavirus anche a Senise. Si tratterebbe di una giovane immigrata di origini nigeriane arrivata nella cittadina sinnica dal nord Italia, scesa con un mezzo di trasporto pubblico e sarebbe ospite di un centro accoglienza Siproimi (ex Sprar) rete del sistema di protezione internazionale.

Da quanto appreso sarebbe partita a fine agosto per motivi personali e sarebbe rientrata pochi giorni fa. Come da prassi adesso verrà avviato l’iter all’interno della struttura per ricostruire la catena dei contatti.

Seguiranno aggiornamenti