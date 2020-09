She’s the one,il nuovo romanzo della ventenne Asia Pichierri

Dopo la pubblicazione del romanzo breve Vieni e cambiami la vita, edito da Golem Edizioni, torna nel mercato editoriale l’autrice e blogger pugliese.

Ha esordito da pochi mesi nel mondo editoriale Asia Pichierri, studentessa di Lettere Moderne della provincia tarantina, dopo anni di esperienza da articolista e blogger.

Dopo il suo primo romanzo breve, Vieni e cambiami la vita (2020, Golem Edizioni), la fondatrice del blog letterario Il libro sulla finestra torna a scrivere d’amore con She’s the one, spin-off della precedente storia, disponibile dal 25 agosto in esclusiva su Amazon.

Protagonista il rock che ha fatto la storia della musica e che costituisce l’asse portante delle vite di Daniel Bronson ed Alice Cooper (il nome è, di per sé, tutto un programma).

Fotografo nella città degli Angeli e collezionista di conquiste lui, make-up artist e incapace di gestire una relazione lei, i due si troveranno faccia a faccia grazie alle note di I was made for lovin’ you dei Kiss, in una situazione molto…particolare.

Una esilarante commedia romantica che ripercorre quei tanto agognati Ottanta rimasti nel cuore di chi li ha vissuti, e visti con tristezza da chi avrebbe voluto assistere alla nascita di MTV, cantando a squarciagola i Bon Jovi e imitando le magie degli accordi dei Guns N’ Roses.

Trama: Alice Cooper è una make-up artist con una passione sfrenata per la musica rock. Nella sua vita niente è al posto giusto, dall’ambito sentimentale a quello lavorativo, e attribuisce tutte le colpe dei suoi insuccessi al nome che porta, per un puro caso di omonimia con la personalità più controversa della musica.

Daniel Bronson è un fotografo nella città degli Angeli, colleziona conquiste e disdegna ogni forma d’amore, che non sia quello verso gli AC/DC.

Complici le note di I was made for lovin’ you dei Kiss e qualche cocktail di troppo, Alice e Daniel si troveranno faccia a faccia, pronti per farsi la guerra a colpi di rock.

Nota dell’autrice: She’s the One è lo spin-off di Vieni e cambiami la vita, che vede protagonisti due personaggi secondari nel precedente romanzo. Nonostante ciò, entrambe le storie possono essere lette in maniera autonoma.

L’autrice: Asia Pichierri, classe 2000, frequenta la facoltà di Lettere. Scrive fin da piccola e nel 2018 pubblica il suo primo racconto, Un tacco per innamorarsi, all’interno dell’antologia benefica Un battito di cuore (edita da Darcy Edizioni).

Con Golem Edizioni pubblica la novella Solo per lei, prequel del suo primo romanzo Vieni e cambiami la vita, in libreria da maggio 2020.

È creatrice del blog letterario Il libro sulla finestra e organizzatrice del festival Libri sul mare.

Contatti: asia.pichierri@gmail.com, unlibrosullafinestra@gmail.com