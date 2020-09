Calcio serie D: Francavilla, è ufficiale il ritorno dell’esperto difensore Carmine Pagano

Sono ore frenetiche in casa Francavilla, che dopo il ripescaggio in serie d, sta cercando di correre ai ripari per cercare di mettere su l’organico in tempi brevi, in vista del prossimo campionato di serie d che dovrebbe partire domenica 27. E’ notizia di poche ore fa, l’ufficializzazione del ritorno dell’esperto difensore campano Carmine Pagano, classe 1988 che nella passata stagione aveva militato sempre in serie d, ma nel girone I, tra le fila della squadra campana del San Tommaso. Per Pagano si tratta di un gradito ritorno, dopo che il talentuoso difensore aveva indossato già la maglia del Francavilla, dalla stagione 2015 a quella 2019, totalizzando 89 presenze e realizzando 4 goal. Adesso dopo le riconferme di Nolè, Nicolao, Fanelli e De Marco, il vice presidente del sodalizio sinnico, Nicolò Cupparo e il direttore sportivo Nicolino Nicolao, continuano le loro trattative top secret, per completare la rosa a disposizione di mister Ranko Lazic, che a sua volta scalpita, per avere l’organico quasi completo in vista del ritiro previsto per domenica o lunedì nella vicina Castelluccio fino al giorno 21, dopodichè il ritorno a Francavilla, sempre se il campionato inizierà il giorno 27 Covid19 permettendo. Nel frattempo è notizia di ieri pomeriggio, che i gironi di serie d, verranno ufficializzati solamente dopo la composizione dei gironi di lega pro, che si spera vengano ufficializzati nella giornata di martedì 8, il giorno dopo la sentenza d’appello del caso Picerno-Bitonto. E dunque a quel punto è ipotizzabile che i giorni di serie d vengano ufficializzati tra il 9 e l’11 settembre, ma staremo a vedere.

Rocco Sole