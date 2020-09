Calcio serie D: Il Francavilla dopo la notizia del ripescaggio, riparte con grande entusiasmo

C’è grande entusiasmo a Francavilla, dopo il ripescaggio in serie d della compagine di «patron» Antonio Cupparo.

Adesso però, assodato che i rossoblù, prenderanno parte per il sedicesimo anno di fila nel torneo di serie d, bisogna correre contro il tempo, per mettere su l’organico che prenderà al campionato il prossimo 27 settembre, chiaramente Covid19 permettendo.

«Ripartiamo con tanto entusiasmo –ha dichiarato il vice presidente del Francavilla Nicolò Cupparo-, con l’augurio che non ci siano altri stop dovuti dal Covid19, ma come ho sempre detto, la salute prima di tutto, il calcio –ha spiegato Nicolò Cupparo- passa in secondo piano.

Detto questo, cercheremo di non ripetere gli errori commessi nella passata stagione, anche se non sarà facile perché comunque partiamo in ritardo rispetto agli avversari, per cui dobbiamo cercare di allestire l’organico nel minor tempo possibile, per non partire troppo in ritardo».

Conferme importanti in vista della prossima stagione: «Mister Lazic e il direttore sportivo Nicolao, sono già a lavoro –ha proseguito il vice presidente del sodalizio sinnico-, per cercare di fare le cose nel miglior modo possibile. Sono stati riconfermati Nolè, Nicolao, Fanelli e De Marco –ha dichiarato Cupparo- e poi dovrebbe esserci il ritorno del difensore Pagano».

Con quale obiettivo riparte il Francavilla? «Come sempre, cercheremo di puntare –ha concluso il vice presidente del sodalizio sinnico- alla salvezza, poi è chiaro che sarà ila campo a decretare il responso finale».

Altro punto fermo del Francavilla, ormai diventata un’icona del sodalizio rossoblù, è il confermatissimo mister Ranko Lazic: «Sono contento, perché per una volta il Francavilla è stato ripagato di tutti gli sforzi fatti nel corso di questi anni. Se siamo nuovamente ai nastri di partenza, -ha dichiarato l’esperto tecnico serbo- lo dobbiamo alla gloriosa storia del Francavilla, di questa società, che con grande continuità sta disputando la serie d.

Se il Francavilla non avesse avuto tutta questa storia calcistica –ha proseguito mister Lazic- alle spalle, non credo che adesso staremmo parlando di ripescaggio».

Stabilità la sede del ritiro a Castelluccio, domenica o lunedì prossimo, ma prima però i giocatori verranno sottoposti ai vari controlli previsti dal protocollo sanitario per via del Covid19.

«Faremo prima i vari controlli, test sierologici, nei prossimi giorni, dopodichè –ha concluso mister Lazic- una volta avuti i risultati, partiremo per il ritiro di Castelluccio».

Dunque continua la favola Francavilla, che adesso dovrà farsi trovare pronto per il via del campionato fissato per domenica 27.

Rocco Sole