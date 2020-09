EUROPEO U18 MASCHILE: TUTTE LE GARE IN DIRETTA STREAMING SUL CANALE YOUTUBE FIPAV

Prenderà il via sabato 5 settembre il Campionato Europeo U18 maschile che si disputerà a Lecce e Marsicovetere. Il torneo al quale prenderanno parte anche gli azzurrini di Vincenzo Fanizza si concluderà domenica 13 settembre, quando a Lecce si assegneranno le medaglia, mentre a Marsicovetere andranno in scena i match dal 5° all’8° posto.

All’Europeo, rispetto all’organico previsto, non prenderanno parte 4 squadre (Finlandia, Russia, Slovacchia e Francia), costrette tutte a rinunciare a causa dell’emergenza legata al Covid-19.

In virtù delle assenze, nella Pool I di Marsicovetere scenderanno in campo Italia, Turchia, Belgio, Bulgaria, mentre a Lecce (Pool II) si affronteranno Repubblica Ceca, Germania, Bielorussia, e Polonia.

Nonostante il torneo sarà a porte chiuse, gli appassionati potranno seguire tutte le gare dell’Europeo, comprese quelle dell’Italia, in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo.

In vista dell’esordio nella manifestazione la nazionale under 18 maschile italiana sta proseguendo il periodo di preparazione, svolgendo due sedute d’allenamento al giorno presso l’impianto di gioco: la Sport Hall Villa D’Agri.

“Sicuramente la squadra è molto carica – le parole dello schiacciatore Luca Porro – Tutti noi non vediamo l’ora di iniziare questo grande torneo.

Per prepararci al meglio abbiamo fatto tanti allenamenti e tanti sacrifici, rispettando. In questi mesi di allenamenti abbiamo rispettato attentamente le regole imposte dal protocollo, indossando le mascherine e igienizzando spesso i palloni.

Il nostro è un gruppo unito, grintoso che ha tanta voglia di fare bene, pur sapendo quanto sia difficile una competizione di alto livello come questa. Con l’avvicinarsi dell’esordio l’emozione si fa sentire sempre più, però teniamo sempre alta la concentrazione e in ogni allenamento proviamo a dare il massimo.

Il primo obiettivo che ci poniamo è mettere in mostra un bel gioco e mostrare le nostre qualità in tutte le partite. Essendo l’unica nazionale azzurra che quest’anno potrà giocare in Italia, sappiamo che su di noi ci sono molte aspettative, vogliamo mostrare in campo quanto ci teniamo a fare bene.

Ogni tanto sento mio fratello (Paolo campione del mondo U19 lo scorso anno), lui mi dà qualche suggerimento, ma abbiamo caratteri abbastanza diversi e quindi spesso faccio di testa mia (ride n.d.r.)”

Questa la lista dei 15 azzurrini al lavoro a Marsicovetere, dai quali il tecnico pugliese venerdì sceglierà la lista definitiva dei 12: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Federico Bonacchi, Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).

PUBBLICO E ACCREDITI STAMPA – Si comunica che il Campionato Europeo U18 maschile si giocherà a porte chiuse e l’accesso sarà riservato esclusivamente agli atleti impegnati in campo, ai membri dell’organizzazione e ai giornalisti accreditati, nel limite del numero consentito, che dovranno necessariamente essere muniti di test sierologico con esito negativo, effettuato massimo 5 giorni prima dell’inizio del torneo.

Le richieste d’accredito stampa vanno inviate all’indirizzo comunicazione@federvolley.it

I GIRONI

Pool I (Marsicovetere, Potenza): Italia, Turchia, Belgio, Bulgaria.

Pool II (Lecce): Repubblica Ceca, Germania, Bielorussia, Polonia.

CALENDARIO

A causa delle rinunce di Finlandia, Russia, Slovacchia e Francia il calendario del torneo subirà delle modifiche e sarà ufficializzato nella giornata di domani.

Intervista Luca Porro: