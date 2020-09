Serie D – UFFICIALE: Ripescaggio per Corticella, Nardò e Francavilla

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato da poco sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, sono state rese noti i ripescaggi di tre società, che ritornano quindi in Serie D.

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, giusta delega del Consiglio Direttivo di Lega del 6 Agosto

2020,

– sulla base di quanto deliberato e riportato su Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 59 del 6 Agosto 2020 e su

Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 74 del 28 Agosto 2020;

– tenuto conto dei provvedimenti assunti dal Consiglio Federale, di cui ai Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n.

74/A e n. 75/A del 31 Agosto 2020, in ordine alla concessione alle Società A.S. GIANA ERMINIO s.r.l.,

F.C. RAVENNA 1913 s.p.a. e F.C. LEGNAGO SALUS s.r.l. della Licenza Nazionale 2020/2021 ai fini

dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021 e alla relativa integrazione con le medesime Società

dell’organico di detto Campionato;

– tenuto conto che le determinazioni di cui innanzi hanno ridefinito nella misura di 161 unità il numero

complessivo delle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021, determinando la

sussistenza di ulteriori tre posti vacanti nell’organico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione

Sportiva 2020/2021;

– attese le disposizioni e le specifiche procedure contenute nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 325 del 19

Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020, i quali disciplinano tra l’altro i criteri e i parametri per il

completamento dell’organico, in caso di posti disponibili, del Campionato Nazionale di Serie D della

Stagione Sportiva 2020/2021;

– viste le graduatorie pubblicate dal Dipartimento Interregionale della L.N.D. con proprio Comunicato

Ufficiale n. 7 del 6 Agosto 2020;

DISPONE

l’ammissione, quali ripescate al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, a

completamento dell’organico, delle seguenti Società:

1) U.S. CORTICELLA SSD s.r.l.;

2) A.C. NARDO’ s.r.l.;

3) F.C. FRANCAVILLA.

E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.