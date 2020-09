Fiorella Mannoia, esce il nuovo singolo “Chissà da dove arriva una canzone” scritta da Ultimo

Fiorella Mannoia torna con un nuovo brano dal titolo “Chissà da dove arriva una canzone”, scritto per lei da Ultimo e in uscita sulle piattaforme digitali il 2 settembre (dal 4 in radio).

“La musica, le canzoni… sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale – racconta Fiorella Mannoia -. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo”.

Interprete in tutta la sua carriera di brani scritti dai più grandi, con “Chissà da dove arriva una canzone” per la prima volta Fiorella canta parole e le melodie scritte dal giovane cantautore romano.

Fiorella Mannoia canterà il brano per la prima volta live il 2 settembre, all’Arena di Verona e in diretta in prima serata su Rai1, durante i Seat Music Awards 2020 – edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo