Il Rotary Club Senise-Sinnia in visita nel Parco Nazionale del Pollino Per promuovere azioni di sostegno ambientale

Nell’ambito delle azioni e dei progetti promosse dal Rotary (Promuovere la pace, Combattere le malattie, Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie, Proteggere madri e bambini, Sostenere l’istruzione, Sviluppare le economie locali,) da quest’anno si è aggiunta una nuova area d’intervento: Sostegno Ambientale.

E’ in questa direzione che Il Rotary club Senise-Sinnia, che opera in area ambientale di pregio (area Parco Nazionale del Pollino ), promuoverà azioni mirate sul sostegno e la valorizzazione delle risorse ambientali (Acqua e cambiamenti climatici, idee e soluzioni per il risparmio idrico, azioni mirate alla protezione della diga di Monte Cotugno, del fiume Sinni e suoi affluenti da eventuali fonti di inquinamento, valorizzazione risorse sottobosco ed erbe officinali per nascita nuove imprese eco-sostenibili, monitoraggio e proposte gestionali delle strutture e interventi realizzate negli ultimi anni in area Parco Nazionale e non ancora funzionanti, seminari ed incontri con esperti di economia e imprese finalizzati alla concreta applicazione delle norme che le ZEA (Zone Economiche Ambientale), provvedimenti speciali per nascita nuove imprese in aree parco, mettono a disposizione.

Per una ricognizione puntuale, sul territorio, di alcune di queste problematiche, nella giornata di ieri, il nuovo presidente del club Senise-Sinnia Ing.Totaro accompagnato dai soci Adduci, Gazzaneo e Castelluccio rispettivamente segretario, vice presidente e responsabile della commissione progetti, hanno visitato alcuni strutture del parco del Pollino che stendano a partire, con tappa poi in posti con colori, profumi e paesaggi straordinari, dalla Farneta di Noepoli, a quella di San Costantino , da Acquafredda a Pietra Sasso (Geoparco riconosciuto rete Unesco), dalla Catusa a Casa del Conte, dalla segheria a lago Fondo, Destra delle Donne , Falconara, Terranova e infine ritorno a Senise.

Una giornata meravigliosa tra le bellezze naturalistiche del Parco Nazionale tra i maggiori d’Europa

Notizie, informazioni e immagini che certamente saranno oggetto di riflessioni nella visita del Governatore del nostro distretto, l’amico Seracca Giuseppe Guerrieri prevista al Club di Senise-Sinnia il prossimo 17 settembre.