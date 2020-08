Calcio serie D: Il Francavilla spera nel ripescaggio

Il destino del Francavilla, è legato a quello del Siena calcio. Se alla società toscana, verrà accettata la richiesta di disputare il campionato di serie d, come pare, allora la formazione francavillese, verrà ripescata tra i dilettanti. «Siamo in attesa di capire –ha dichiarato il patron del Francavilla Antonio Cupparo nella foto a sinistra- come finirà la vicenda legata al Siena. Se verrà accettata la pratica del club toscano, allora noi dovremmo essere ripescati, per ripristinare la parità numerica delle squadre in serie d. Al Siena –ha raccontato Antonio Cupparo- è stato dato tempo fino alle 15 del giorno 26, per poter effettuare l’iscrizione, dopodichè se ciò dovesse accadere, allora ripeto, dovremmo rientrare anche noi. Ma nel frattempo, aspettiamo ed incrociamo le dita, per capire i risvolti di questa vicenda». Per quanto concerne invece, l’eventuale costruzione della squadra, avete avuto contatti con i giocatori? «Si, abbiamo avuto diversi contatti con i giocatori, -ha affermato il presidente del Francavilla- che stanno aspettando l’evolversi della situazione». In caso contrario se ciò non dovesse accadere, ed il Francavilla si vedrebbe relegato in eccellenza, la società quale decisione prenderebbe? «Sinceramente, -ha proseguito Antonio Cupparo- è un’ipotesi che non abbiamo preso neanche in considerazione, adesso pensiamo a quello che accadrà e poi decideremo. Se si dovesse presentare questo problema–ha concluso- allora a quel punto dovremo decidere se proseguire nel campionato di eccellenza oppure no».

Rocco Sole