SALUTE E PREVENZIONE, BARDI: LA BASILICATA HA FATTO DA APRIPISTA

Ancora una volta sui temi della Salute e della prevenzione la Basilicata ha fatto da apripista. Il decreto emanato dal governo che copia la stessa misura decisa proprio per evitare il propagarsi del covid tra le giovani generazioni da atto al governo regionale di aver sin qui ben operato.

Ovviamente questa misura non è stata presa a cuor leggero. Mi rendo conto sia della voglia dei nostri giovani di divertirsi e di socializzare.

E quella degli Imprenditori del settore- già duramente penalizzati dal lockdown e dal calo delle presenze turistiche- che vedono definitivamente sfumare la stagione estiva.

Ed è per questo che mi sono battuto per dare un giusto ristoro a chi ha questo tipo di attività imprenditoriali. Il mio obiettivo è stato, è, e sarà quello di tutelare in via prioritaria la salute della mia comunità.

Ed è per questo che chiedo a tutti un surplus di responsabilità. Indossare la mascherina, unitamente a una socialità responsabile può evitare la trasmissione della malattia che ricordo a tutti non è stata ancora né debellata ne sconfitta. Senza allarmismi dobbiamo continuare ad essere prudenti.

Per il bene di tutti. Per la salute dei nostri cari.

Lo ha detto Vito Bardi presidente della Regione Basilicata.