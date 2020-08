Pappaterra Parco Nazionale del Pollino contento per presenze turisti

“Carissimi amici – ha postato via social Domenico Pappaterra, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino parlando anche dell’ordinanza del sindaco di Viggianello contro le soste selvagge – è da diverse settimane che il #ParcoPollino con le sue splendide montagne ed i suoi Borghi attraenti è letteralmente invaso da migliaia di persone.

Non c’è dubbio che quanto sta accadendo riempie di gioia tutti noi considerato che siamo appena usciti da una lunga crisi sanitaria che ha messo in ginocchio ogni tipo di attività e purtroppo continua ad impaurire ed a preoccupare tutti noi.

Nel contempo ho il dovere di esprimere una forte preoccupazione per la situazione di pericolo che si è venuta a creare presso “Colle Impiso” da dove partono le escursioni per i Piani di Pollino a causa di una sosta selvaggia che sta ostruendo la carreggiata dell’unica strada esistente.

La situazione rischia di aggravarsi per Ferragosto quando tantissima gente, anche del posto, si recherà in quella zona per trascorrere una giornata di relax in montagna.

Ho parlato con il Sindaco di Viggianello Antonio Rizzo pregandolo di verificare la situazione attraverso il Comando dei Vigili Urbani e per programmare la realizzazione di parcheggi adeguati.

Analogamente ho fatto con il Maggiore Cristina Potenza che dirige il Comando Carabinieri Forestali del Parco per intensificare i controlli da parte del personale di sua competenza.

Adesso però la situazione va fronteggiata oltre che con i controlli soprattutto affidandomi alla sensibilità ed alla correttezza delle persone per evitare intasamenti che rischiano di mettere a rischio la sicurezza della gente.

Se possibile, per chi arriva dal versante lucano vorrei pregarli di parcheggiare le macchine in prossimità di Piano di Visitone e per chi proviene dal versante calabro di lasciare i mezzi nei dintorni di Piano di Ruggio. So che è un po’ distante ma il sacrificio va fatto a beneficio di tutti.

Avverto il dovere altresì di ricordare alle Guide che accompagnano gruppi organizzati di far rispettare pienamente il Protocollo Anticontagio per le Escursioni elaborato dalla Federparchi in collaborazione con Università Campus Bio-Medico di Roma.

Per chi va in escursione in autonomia valgono le disposizioni del Ministero della Salute e delle Regioni Basilicata e Calabria.

Con la speranza che queste mie preghiere vengano tenute nella giusta considerazione colgo l’occasione per augurare a tutti voi un felice Ferragosto”.