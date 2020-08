Gezziamoci estate a Matera 28-30 Agosto

Spazio agli esponenti del giovane jazz lucano e alle escursioni all’alba per la fase finale di Gezziamoci estate che dal 28 al 30 agosto si prepara a chiudere la fase estiva della rassegna promossa da Onyx Jazz club con altri appuntamenti, tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Due le parole chiave che caratterizzano anche quest’anno gli appuntamenti del Gezziamoci che, pur nel rispetto delle norme previste dalla legge per contrastare il rischio Covid, ha assicurato appuntamenti nei quali il territorio si è legato in modo ancora più stretto alle musica.

A farla da padrona, quest’anno, luoghi sconosciuti della città come piazza dama al rione Pini, dove gli abitanti si sono trasformati in volontari nel corso delle serate del Gezziamoci.

I prossimi appuntamenti avranno, invece, come location centrale la Terrazza di Palazzo Lanfranchi.

Il 28 agosto alle 19,30 si esibiranno “Butterfly Cluster” , vincitori di Nuoro Jazz 2019 e alle 21 toccherà al gruppo “Amari lucani”.

Anche il 29 agosto doppio appuntamento alle 19,30 con l’”Interact quintet” e alle 21 “Pierluigi Balducci – l’Equilibrista”.

Si comincia all’alba, il 30 agosto per il tradizionale concerto in programma alle prime luci del giorno:

alle 5 Collaudi sonori all’alba nel Parco della Murgia (con auto propria e appuntamento in piazza della Visitazione) ; nel pomeriggio ritorno sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi alle 19,30 “Urban Sound – Antonello Fiamma” e alle 21 “Carosello in jazz”.

A causa delle limitazioni imposte dalle norme anti-covid, si consiglia di prenotare sul sito eventibrite (https://www.eventbrite.it/o/onyx-jazz-club-matera-27865223661).

Raggiunto il limite di posti previsto per ogni serata non saranno consentiti ulteriori ingressi.

Non saranno consentiti inoltre ingressi a chi e’ sprovvisto di mascherina.

All’ingresso verrà misurata la temperatura, come previsto dalle norme per gli spettacoli dal vivo

BREVI NOTE SUI GRUPPI PARTECIPANTI:

Matera, Venerdì 28 agosto – Terrazzo Palazzo Lanfranchi Ore 19.30 – LA BASILICATA INCONTRA LA SARDEGNA

Direttamente dai Seminari e Festival NUORO JAZZ, i vincitori della borsa di studio 2019:

BUTTERFLY CLUSTER

Francesco Panconesi, sax – Paolo Petrecca, tromba – Alessandra K. Soro, voce – Gianluca Palazzo, chitarra – Kim Baiunco, contrabbasso – Fabrizio Fiore, batteria

Sei musicisti provenienti da tutta Italia uniti non solo dalla vincita di un premio, ma dalla passione per il jazz in tutte le sue forme. Sei percorsi diversi si incrociano per dare vita a un repertorio di brani originali e di arrangiamenti a dodici mani, dal forte sapore moderno e caratterizzati da una dolce cantabilità.

Ore 21.00 – AMARI LUCANI

Gianfranco Menzella sax tenore – Sandro Savino, pianoforte – Giuseppe Venezia contrabbasso – Pasquale Fiore, batteria

Il gruppo nasce dall’incontro di quattro musicisti lucani e dalla sinergia di percorsi, linguaggi ed esperienze diverse, il tutto unito dall’amore per la musica e per la propria terra.

Matera, Sabato 29 agosto – Terrazzo Palazzo Lanfranchi

Ore 19.30 – INTERACT QUINTET

Pino Melfi, tromba – Giulio Martino, sax – Francesco Marziani, pianoforte – Marco de Tilla, contrabbasso – Massimo del Pezzo, batteria

Omaggio alle grandi trombe dalla vita breve o complicata: personaggi come Clifford Brown, Lee Morgan, Fats Navarro sono morti giovanissimi eppure hanno lasciato una traccia incancellabile nella storia del jazz.

Ore 21.00 – PIERLUIGI BALDUCCI L’EQUILIBRISTA

Pierluigi Balducci, basso elettrico – Robert Bonisolo, sax tenore – Fabrizio Savino, chitarra – Dario Congedo, batteria

In collaborazione con l’etichetta discografica DodiciLune

Nuovo progetto discografico di Pierluigi Balducci. Nel concerto di Matera, il compositore e bassista pugliese è affiancato da tre interessanti musicisti della scena jazzistica europea: l’italo-canadese Robert Bonisolo, gigante del sax tenore, Fabrizio Savino, chitarrista barese di grande sensibilità artistica, e Dario Congedo, batterista salentino dal talento straordinario.

“L’equilibrista” propone nuove composizioni, nuovo suono, nuova energia, all’insegna di un ridisegnato equilibrio tra l’elemento improvvisato e quello scritto.

Matera, Domenica 30 agosto – ore 5

ore 5.00 Appuntamento ore 5.00 in Piazza della Visitazione – Automuniti.

COLLAUDI SONORI ALL’ALBA Escursione nel Parco della Murgia Materana

Olivier Romaniello – Pino Melfi – Giulio Martino

Matera, Domenica 30 agosto – Terrazzo Palazzo Lanfranchi

Ore 19.30 – URBAN SOUND DA TERRAZZOAntonello Fiamma

Diplomato con lode in chitarra classica presso il Conservatorio di Matera, laureato con lode in composizione per musica alle immagini presso il Conservatorio di Ferrara, diplomato in chitarra moderna al CPM Music Institute e diplomato in composizione per musica leggera al CET di Mogol. Dal 2008 conduce attività concertista solista, con due album strumentali di chitarra fingerstyle all’attivo.

Ore 21.00 – IL CAROSELLO IN JAZZ

Sabino Fino, sax tenore e sax soprano, arrangiamenti – Claudio Chiarelli, sax contralto – Pasquale Mega, pianoforte – Gianluca Luisi, vibrafono – Camillo Pace, contrabbasso – Giovanni Angelini batteria

Il nuovo e originale progetto musicale ideato da Pasquale Mega è una rivisitazione in chiave jazzistica di brani tratti da alcuni tra i più famosi spot pubblicitari del mitico CAROSELLO degli anni ’50 e ’60.