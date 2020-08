Nel potentino quattro ragazzi positivi al coronavirus di rientro da Malta

Ci sono quattro nuovi casi di contagio da coranavirus in Basilicata. La notizia arriva da Palazzo San Gervasio, nel Potentino. A darne ufficialità è il Sindaco, Michele Mastro, tramite la pagina Facebook che, nel confermare i quattro casi di contagio, ha rivolto un appello al rispetto delle misure. Si tratta di quattro ragazzi rientrati da Malta dopo una vacanza. Hanno avvertito sintomi ed hanno allertato medici di famiglia prima di rientrare. Hanno viaggiato soli in auto ed hanno seguito tutte le regole previste, senza avere contatti con altre persone. “La situazione al momento è monitorata, i quattro sono in isolamento domiciliare. L’invito è quello del rigoroso rispetto delle misure anti-contagio”, ha detto il sindaco Michele Mastro. I quattro contagi vanno ad aaggiungersi all’altro contagio già reso noto questa mattina dalla task force della Regione Basilicata. I quattro ragazzi verranno inseriti nell’aggiornamento di domani.

