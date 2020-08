Al via l’edizione 2020 di Open Sound Festival in collaborazione con Sugar Music.

Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, co-prodotta per il programma ufficiale di Matera Capitale europea della Cultura 2019, il festival paleo-futurista Open Sound riparte dal contenuto più caratterizzante del progetto: la costruzione di produzioni originali contemporanee, basate sull’incontro tra musica elettronica e suoni ancestrali del patrimonio lucano.

Come nel 2019, è stata infatti lanciata #OSA, la call internazionale di Open Sound Festival per producers e djs pronti a ricodificare, in chiave contemporanea, sonorità antichissime appartenenti al patrimonio lucano. I candidati hanno presentato una traccia inedita costruita a partire dal repertorio di cori polifonici arbëreshë, zampogne, campanacci, cupa cupa, contenuto nell’Open Sound Library (OSL), messa a punto durante le residenze artistiche del Guest Artistic Director di OSF 2019 Yuval Avital, con la curatela del Professor Nicola Scaldaferri.Nove candidati, selezionati tra i sessantasette partecipanti alla call, avranno accesso all’Open Sound Academy, la prima fase di OSF,in programmail 27 agosto e 28 agosto:seminari, ascolti, esperienze one to one, showcases con tre masterclass curate da Alioscia Bisceglia (Direttore artistico di OSF), Giorgio Mirto (Composer e docente presso il Conservatorio di Livorno);Mario Cianchi (Sugar Music) e Roberto Genovese (Sugar Music), Nicola Scaldaferri (Professore di Etnomusicologia e Analisi Musicale presso Università di Milano).

Durante questa prima fase, saranno scelti tre talenti che lavoreranno, insieme ai tre guest producers 2020 (Stabber, Clap!Clap!, Yakamoto Kotzuga) alla creazione di produzioni originali che saranno presentate dal vivo, in anteprima, il 26 settembre, presso la Terrazza di Palazzo Lanfranchi a Matera. I tre avranno inoltre la possibilità di partecipare al percorso di formazione di _resetfestival, il festival dell’innovazione musicale a Torino, dal 5 al 10 ottobre 2020 e di esibirsi a Linecheck 2020 main content partner della Milano Music Week, dal 16 al 22 novembre 2020.

IL NUOVO OPEN SOUND FESTIVAL 2020 – 2022 Da quest’anno il format Open Sound riunisce altri tre festival e realtà artistiche consolidate del territorio lucano: Pollino Music Festival, Metaponto Beach Festival, Vulcanica Live Festival. Le 3 associazioni promotrici dei festival e il Centro Cecilia, hanno infatti costruito una rete che, da qui ai prossimi anni, li vedrà lavorare fianco a fianco per generare un sistema regionale di festival basati su produzioni originali contemporanee costruite a partire dalle antiche sonorità lucane: contenuti artistici con una forte identità territoriale, ma al contempo fruibili in una dimensione contemporanea sia nazionale che internazionale. IL PROGRAMMA DELL’OPEN SOUND ACADEMY 2020 La Fase 1 dell’Open Sound Academy si terrà presso il Cecilia, Centro per la Creatività di Tito (PZ), fucina culturale e punto di riferimento per l’intero territorio lucano, con una vista che si estende a perdita d’occhio sulle colline non distanti dal capoluogo di regione. Un luogo in cui si incontrano linguaggi differenti, teatro, musica, tecnologia, grafica e che dà spazio a numerose attività, laboratori, spettacoli, eventi. Quartier generale dell’edizione 2019 di OSF, il Cecilia sarà il luogo in cui i 9 candidati selezionati incontreranno addetti ai lavori e professionisti del settore. Le giornate dell’Open Sound Academy saranno aperte, previa prenotazione, ad un numero limitato di uditori. Scopri il Cecilia qui GIOVEDì 27 AGOSTO ore 18:00 Conferenza stampa di presentazione ore 18.00 ore 21:00 Ascolto dei brani dei 9 producers selezionati VENERDì 28 AGOSTO ore 10:00 Masterclass Produzione e composizione con Alioscia Bisceglia (Direttore artistico; Casino Royale) e Giorgio Mirto (Composer e docente presso il Conservatorio di Livorno); ore 15:30 Masterclass Gli strumenti e i suoni dell’Open Sound Library con Nicola Scaldaferri (Professore di Etnomusicologia e Analisi Musicale presso Università di Milano); ore 17:00 Masterclass Music Business, Publishing, Sync e Marketing con Mario Cianchi (Sugar Music) e Roberto Genovese (Sugar Music). LA CO-PRODUZIONE E L’ANTEPRIMA DELLA SUITE OSA Durante questa Fase 1 dell’Open Sound Academy saranno scelti i 3 più idonei a proseguire nelle fasi successive di co-creazione e live sessions: un lavoro che vedrà la direzione artistica di Alioscia Bisceglia e che partirà dal brano candidato per call. Ognuno dei tre guest adotterà uno dei tre selezionati e insieme produrranno tre tracce diverse e autonome che verranno ottimizzate e riarrangiate per poi passare dentro al filtro dell’orchestrazione che le renderà elemento generatore e tassello della Suite OSA, la partitura orchestrale scritta dal composer e Docente del Conservatorio di Livorno Giorgio Mirto. La Suite verrà presentata dal vivo, in anteprima, presso la Terrazza di Palazzo Lanfranchi a Matera il 26 settembre. Open Sound Festival è un progetto ideato da Associazione Multietnica in partenariato con Associazione Krikka, Associazione Vulcanica e Consorzio Millepiani. Col contributo di Regione Basilicata. Main Partner Sugar Music, Pollino Music Festival, Metaponto Beach Festival, Vulcanica Live Festival, Cecilia – Centro per la creatività, Libellula Music. Partner Direzione Regionale Musei Basilicata, Fondazione Matera Basilicata 2019, Doc Servizi, Linecheck, Music Innovation Hub, _resetfestival. Col patrocinio gratuito di Comune di Bernalda, Comune di Rionero in Vulture, Comune di San Severino Lucano, Comune di Tito.