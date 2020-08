MERRA: “OPERATIVO GRUPPO LAVORO PER PRATICHE SISMICHE”

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra ha annunciato che “è stato attivato un gruppo di lavoro composto da quattro nuove risorse e da un coordinatore, che per tutto il periodo estivo e senza soluzione di continuità lavorerà in presenza, nell’Ufficio Difesa del Suolo, fin quando non saranno rimessi in ordine i processi autorizzativi in sospeso”.

Il gruppo di lavoro appositamente costituito renderà immediatamente operativo il nuovo procedimento istruttorio semplificato, varato con delibera della Giunta proposta dall’assessore Merra per “regolare la fase transitoria in vista della nuova legge regionale di ampia riforma del settore” e per consentire “la velocizzazione delle procedure di deposito delle pratiche edilizie sottoposte a vincolo sismico”.

“L’impegno della Regione Basilicata, che è quello di dare massimo impulso all’Ufficio Difesa del Suolo in concomitanza con la fondamentale ripresa delle attività produttive e dell’edilizia – ha evidenziato l’assessore – è stato mantenuto.

Il passaggio successivo è un’organica riforma di settore che abroghi in toto una legge non più chiara non rispondente alle normative di settore e su cui è impossibile ogni forma di restyling, come sostenuto anche dagli ordini professionali.

Tale riforma è già da un mese all’attenzione degli uffici della Giunta, una legge quadro sulle autorizzazioni sismiche chiara ed efficace”.